В Австралии четвертая часть всех домов оснащена солнечными станциями

Австралия с населением 24 млн человек является лидером по распространению солнечной энергетики в массах.

Опубликованное на днях исследование показало, что почти четверть австралийских домохозяйств (23,2%) владеет солнечной электростанцией (по состоянию на март 2017 года).

Лидером является штат Южная Австралия, где владельцы солнечных электростанций представляют почти треть всех домохозяйств (32,8%). Всего в Австралии установлено 5,7 ГВт кровельных солнечных электростанций, а их число составляет порядка 1,7 миллиона.

В Западной Австралии бум домашних солнечных установок привел к радикальному уменьшению и сдвигу пиковых нагрузок в штате – на 265 МВт или 7,2% прошлым летом. Об этом сообщает renen.ru.

Источник: http://greenevolution.ru