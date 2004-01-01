Ветряная энергия стала дешевле, чем горючие виды топлива

Бен Кристенсен, занимающийся прогнозированием затрат на развитие направления ветроэнергетики компании Siemens, поделился о том, что офшорная (или морская) ветроэнергетика Европы достигла показателей на 3–4 года раньше запланированного срока, выйдя на уровень издержек в 100 евро на произведенный МВт•ч электроэнергии.

Другими словами, возведение офшорных ветряных ферм теперь может производиться без государственных субсидий, так как они стали экономически эффективными и без дополнительной поддержки, сообщает портал Futurism.

Эксперт отмечает, что за последние три года наблюдается резкое снижение в стоимости добычи ветряной энергии. С 2014 года показатель упал на 27 процентов. Согласно экономическому анализу, проведенному аналитической компанией Lazard в 2016 году, содержание энергетических источников стало дешевле или эквивалентно затратам на содержание электрогенераторов, работающих на угле, ядерных реакторов, а также солнечных батарей, устанавливаемых на крышах зданий.

Некоторые аналитики индустрии предсказывают еще больший спад в стоимости подобной электроэнергии и говорят о цифрах в 75 и 62 евро за произведенный МВт•ч. Однако конечный показатель, как отмечают эксперты, будет зависеть от дальнейшего развития технологий производства турбин, кабелей и конвертеров. Например, ожидается, что морские ветряные фермы Siemens Gamesa и MHI Vestas будут оснащены новыми технологиями где-то в 2024–2025 годах, когда подойдет финальная стадия реализации проекта по строительству новых ферм в Северном море.

Снижение стоимости затрат на эксплуатацию ветряных ферм является важной победой в развитии альтернативной энергетики и делает этот источник привлекательным с экономической и экологической точек зрения, что является критически важным для успешной адаптации этого направления. На фоне такой тенденции не могут не радовать такие новости, как, например, из Дании, которая весной этого года провела эксперимент по обеспечению всех своих энергетических нужд за счет ветровой энергии в течение суток. Успеха удалось добиться благодаря использованию очень мощных турбин, способных генерировать 216 000 МВт•ч электроэнергии в сутки.

Сокращение стоимости производства возобновляемой энергии наблюдается не только в ветроэнергетике. Аналогичные победы можно видеть и в солнечной энергетике. Согласно недавнему отчету агентства Bloomberg, через четыре года производство солнечной энергии станет экономически эффективнее, чем добыча угля. Подкрепляют эту надежды цифры. В течение последних 5 лет затраты на издержки производства такого вида энергии снизились на 58 процентов.

Со временем человечество на фоне своего роста будет потреблять все больше и больше энергии. Чтобы защитить планету от загрязнений и замедлить процесс мировых климатических изменений, нам необходимо если уж не отказаться от повышенного потребления энергии, то хотя бы перейти к более экологически чистым видам добычи этой энергии. И особые перспективы видятся именно в ветряной и солнечной энергетике.

Источник: hi-news.ru