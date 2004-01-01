Отдаленные поселки Ленобласти согреют тепловые насосы

В здании установили геотермальные тепловые насосы, которые не требуют закупки топлива – угля, мазута или газа. Они берут тепло из грунта. Зная, что на глубине ниже 20 метров от поверхности земли температура вне зависимости от погоды и времени года всегда стабильна + 10°C и выше - рядом с баней пробурили 7 скважин, по 100 метров каждая и поставили теплонасосы.

Виталий Чаплыгин, директор по развитию компании–подрядчика:

- Смысл в чем. Забрать тепло у окружающей среды и отдать ее потребителям. Для работы тепловой установки необходимо 10 киловатт электричества, при этом она выдает 40 киловатт тепловой энергии. Остаток - 30 киловатт он берет из окружающей среды. В данном случае это грунт.

Тепловые насосы выгодно применять на небольших объектах, где есть проблемы с центральным теплоснабжением или подвозом топлива. Срок окупаемости оборудования, а оно пока только импортное, - 6 лет. В Ленинградской области может появиться и собственное производство подобных агрегатов.

Источник: http://47channel.ru