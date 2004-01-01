Австралия построит солнечную станцию за $1 млрд

Огромный проект солнечной станции, оборудованной системой аккумуляторных батарей, будет построен на юге Австралии к концу этого года. Стоимость реализации проекта оценивается в $1 млрд. Данная система - генерация солнечной электроэнергии плюс ее хранение - станет крупнейшим подобным объектом в мире. Она объединит 3,4 млн солнечных панелей и 1,1 млн батарей.

Ожидается, что комбинация солнечной энергии и аккумулирующих батарей «значительно повысит емкость энергосистемы Южной Австралии», - говорят разработчики аккумуляторных батарей Lyon Group.

Проект аккумулирующей солнечной станции реализовывается в регионе, как часть плана по декарбонизации, принятого в Австралии на государственном уровне. Но вместе с тем он призван стать «долгосрочным решением» для стабильного обеспечения региона энергией. В 2016 году в Южной Австралии была закрыта угольная ТЭС Northern power station, и область теперь нуждается в дополнительных энергомощностях.

Установленная мощность планируемой солнечной станции составит 300 МВт, а емкость системы аккумулирования - 100 МВт сгенерированного «солнечного» электричества.

По данным компании Lyon Group, реализация проекта начнется через месяц. Подчеркивается, что объект будет построен независимо от результатов государственного тендера по выбору компании для строительства хранилища «зеленой» энергии. Так, правительство Австралии объявило тендер на строительство системы аккумулирования энергии ВИЭ на 100 МВт. Компания-победитель тендера получит $150 млн на строительство объекта из государственного фонда возобновляемых технологий.

Источник: Theguardian