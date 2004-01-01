Пятеро из 10 номинантов премии «Глобальная энергия» работают в области возобновляемых источников энергии

Организаторы международной энергетической премии "Глобальная энергия" представили список из десяти номинантов. Примечательно, что пятеро из топ-10 работают в области возобновляемых источников энергии. Второе место по «востребованности» заняла электроэнергетика, на третьем месте – ядерная энергетика. Среди номинантов ученые из Австралии, Великобритании, Германии, Испании, России, США и Швейцарии.

Все работы, выдвинутые на соискание премии «Глобальная энергия», чрезвычайно важны для решения задач, стоящих перед человечеством, – это и сокращение затрат на производство энергии, и ее разумное использование, и поиск новых энергетических технологий и источников энергии.

Вот краткие описания достижений ученых из топ-10:

Доктор Дарендра Йоги Госвами - работы в области преобразования солнечной тепловой энергии. Его технология солнечной фотоэлектрохимической дезинфекции позволила получить новые устройства для очищения воздуха внутри помещений на молекулярном уровне, которые облегчили страдания аллергиков и астматиков.

Профессор Михаэль Гретцель - разработка солнечных элементов известных как "элементы Гретцеля". Эксперты уверены, что сочетание цены и эффективности позволит этому изобретению заложить будущее новых энергетических технологий. Элементы Гретцеля призваны сыграть важную роль в создании недорогих, крупномасштабных технических решений для получения возобновляемой энергии.

Академик РАН Игорь Грехов - за разработку и внедрение полупроводниковых устройств для сверхскоростного переключения больших энергетических мощностей.

Профессор Мартин Грин - за исследования и разработки в области фотовольтаики, которые существенно снизили затраты на преобразование солнечной энергии в электрическую и повысили эффективность этого процесса в глобальном масштабе.

Профессор Матео Кортес - за сокращение потребления электроэнергии в сфере ИТ. В частности, он добился превосходных результатов в создании энергоэффективных центральных процессоров. ЦП - это самый энергоемкий элемент любой ИТ-системы, поэтому любая экономия электроэнергии за счет ЦП имеет исключительную ценность.

Предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - за исключительные организационные и научные усилия, направленные на создание совершенно нового, экологически чистого электромобиля и аккумуляторов энергии.

Академик РАН Юрий Оганесян - открыл серию новых, супертяжелых элементов в периодической таблице Менделеева. В перспективе на основании этих элементов может быть построена принципиально новая атомная энергетика, которая не будет уже столь опасной, как традиционная, не будет иметь такого большого количества опасных отходов. И, возможно, таким образом энергетические проблемы планеты будут решены.

Профессор Виктор Орлов - за фундаментальные исследования, касающиеся развития инновационных энергетических технологий, основанных на быстрых реакторах с хладагентом из тяжелых металлов и с замкнутым топливным циклом, что открывает новые возможности для развития ядерной энергетики.

Профессор Генри Снейт - за создание технологии применения перовскитов (сравнительно редких для поверхности Земли минералов) в качестве основы для высокоэффективных, недорогих солнечных элементов.

Профессор Ганс Йоахим Шелльнхубер - за объяснения скорости и масштабов изменения климата на Земле. Он также разработал ключевые условия, позволяющие правительствам всех стран развивать устойчивые энергетические и экономические системы с учетом экологических, социальных и политических проблем.

Источник: ЭнергоСовет.Ru - портал по энергосбережению