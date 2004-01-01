Село в Томской области перешло на возобновляемые источники энергии

Энергия солнца теперь в буквальном смысле есть в каждом доме села Наунак Каргасокского района. Электричество жители сегодня получают от элекстростанции на солнечных батареях. Раньше энергию там вырабатывала дизельная станция. Проект пока экспериментальный. Из-за отдаленности и труднодоступности села тариф на электроэнергию в Наунаке был самым высоким в Томской области.

84 монокристаллических панели выстроились почти на 50 метров в длину. Электростанция на солнечных батареях расположена прямо в центре Наунака. Мощность для небольшого села невиданная - 21 киловатт. Этого хватает и на обеспечение энергией села, и на создание запаса.

Аккумуляторы расположены неподалёку в специальном помещении. Их общая ёмкость составляет 900 киловатт-часов. И они для всего поселка служат стратегическим запасом. Если, например, погода выдалась пасмурная - накопленной энергии должно хватить на 45 часов. Жителям села - это немногим более 30 человек, в основном пенсионеры - станция пока в новинку.

При постройке станции учитывался мировой опыт, уверяют специалисты. В тех странах, что пользуются солнечной энергией, всегда есть дублирующая энергосистема - ветряные или дизельные станции. Установка солнечной электростанции в Наунаке пока проект экспериментальный. В области 26 населенных пунктов, в которых электричество вырабатывают дизельные станции. Только лишь в Наунаке потреблялось 20 тонн дизтоплива в год. Учитывая трудность доставки и удаленность села, стоимость электричества составляла более ста рублей за киловатт. Для жителей тариф всего 2 рубля, остальные средства компенсировал областной бюджет.

На постройку этой станции не потрачено ни копейки бюджетных денег. Порядка 10 миллионов рублей вложил частный инвестор. Теперь станция проходит испытания в режиме реальной работы. И если опыт будет положительным - пользоваться солнечной энергией смогут жители всех отдаленных поселков, где нет централизованной электрической сети.

Источник: http://www.tvtomsk.ru