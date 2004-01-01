Датский ветряк установил рекорд выработки энергии

Ветряная турбина, установленная у побережья Остерильда в Дании, установила мировой рекорд выработки электроэнергии на протяжении суток среди серийно выпускаемых ветряков. Согласно сообщению консорциума MHI Vestas, установившего турбину, 1 декабря 2016 года она произвела 215999,1 киловатт-часа электроэнергии.

Согласно отчету некоммерческой организации Global Wind Energy Council, Дания занимает девятое место среди стран Европы по объему выработки электроэнергии ветряными станциями. В 2015 году с помощью ветряных электростанций в стране было произведено 5,06 гигаватта электроэнергии. При этом Дания является одним из европейских центров исследования энергии ветра.

В частности, ветряная турбина, установившая рекорд суточной выработки энергии, смонтирована в составе экспериментальной ветряной электростанции. На этой электростанции, контролируемой Датским техническим университетом, некоторые компании отрабатывают новые технологии выработки электроэнергии.

Турбина-рекордсмен представляет собой сооружение высотой 219 метров с тремя лопастями длиной 80 метров каждая и общей массой 105 тонн. Установка, обозначаемая MHI Vestas как V164–8.0 начала работать в 2014 году. Изначально она была оснащена генератором мощностью восемь мегаватт, но в 2016 году его модернизировали повысив мощность до девяти мегаватт.

Дания сегодня с помощью ветряных электростанций производит электроэнергии больше, чем потребляет. Так, в 2015 году (отчет за 2016 год еще не готов) выработка электроэнергии составила 116 процентов потребности в ней. Избыток энергии страна экспортировала в Германию, Норвегию и Швецию. При этом ветряные станции Дании большую часть времени не работали в полную мощность.

Источник: nplus1.ru