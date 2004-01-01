Шесть ветроустановок возведут в Гродненской области

Шесть ветроустановок возведут в Зельвенском районе Гродненской области Белоруссии к концу 2017 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Гродненского облисполкома.

ООО "Зилант" строит ветропарк в урочище Татаришки Зельвенского района. Первоначально белорусская компания собиралась установить три ветроэнергетических установки мощностью до 1,65 МВт каждая. Сумма инвестиций по проекту при этом составляла Br2,3 млн. Однако в связи с необходимостью строительства электрической подстанции 110/20 кВт компания решила установить еще три дополнительных ветряных электрогенератора. Они необходимы, чтобы обеспечить для подстанции необходимый объем электроэнергии в 5 МВт. С соответствующим предложением по изменениям в инвестиционный договор компания обратилась в облисполком.

На данный момент в Зельвенский район доставлена часть оборудования, ведутся строительно-монтажные работы. Завершена подготовка устойчивых бетонных конструкций основания на первой площадке и готовится вторая площадка в этом же урочище. Компания установит немецкие ветряки весом около 200 т каждый и диаметром лопастей 66 м.

Еще один проект в сфере альтернативной энергетики реализует в этом районе ООО "Конте СПА", которое также планирует установить в 2017 году ветроустановки суммарной мощностью 5 МВт.

Источник: http://www.energy-fresh.ru/news/?id=14082