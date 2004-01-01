Энергию ветра впервые применят на финских пассажирских паромах

Финский концерн станет первой компанией, внедрившей новую технологию Rotor Sail Solution на своем круизном лайнере. Она разработана финской компанией Norsepower - одним из лидеров внедрений возобновляемых источников энергии в морской отрасли. В ее основе лежит такое устройство, как турбопарус, или роторный парус.

Предварительные исследования обещают значительное сокращение расхода топлива и, следовательно, вредных выбросов в окружающую среду. Технология уже доказала свою коммерческую эффективность эксплуатацией на грузовых судах. Подготовка к внедрению системы на Viking Grace уже началась и завершится в 2018 году.

"Сочетание в одном судне двигателей на сжиженном природном газе, электрического привода гребных винтов, особой формы корпуса, не образующей большую волну, и роторного паруса - не встречается более нигде в мире", - отметили в Viking Line.

О технологии

Разработка Norsepower является модернизированной версией ротора Флеттнера и довольно компактна. Это полый цилиндр высотой 24 м. и шириной всего 4 м. Во время работы турбопаруса цилиндр вращается вокруг своей оси. В основе работы движителя лежит физическое явление, при котором поток воздуха, обтекающий вращающееся тело, создает дополнительную силу. Иными словами, если установить вращающийся цилиндр (трубу) и поместить его на открытое пространство (палубу судна) для обдува ветром, то давление ветра на цилиндр многократно усилится. Именно этот эффект позволяет двигать судно с гораздо большим импульсом, чем при использовании классического громоздкого паруса. Этот явление называется эффектом Магнуса.

Источник: Интерфакс