В Орске весной запустят вторую очередь солнечной электростанции

Продолжаются работы по установке солнечных панелей второй очереди Орской солнечной электростанции, который планируется завершить уже весной.

Напомним, 21 декабря 2015 года в городе запустили самую мощную (25 мегаватт) на тот момент в России фотоэлектрическую станцию. Однако мощность оборудования, которое на ней установлено, преобразователей и прочих устройств было изначально рассчитано на 40 мегаватт. Недостающие 15 мегаватт – это и есть мощность второй очереди электростанции.

Расположилась она рядом с уже существующей СЭС и будет связана с ней кабелями и оборудованием.

На месте строительства журналистам рассказали, что собрано уже около 5 мегаватт, то есть осталось собрать панели, которые будут выдавать еще 10 мегаватт. Собранная энергия солнца с панелей передается на специальные устройства, затем поступает в блочный инвертор, в котором преобразуется и отправляется на конечную подстанцию.

Таким образом, когда строительство второй очереди солнечной электростанции будет закончено, мощность СЭС составит 40 мегаватт, а общее количество модулей — почти 160 тысяч.

Источник: http://ural56.ru