В Крыму установлено около двухсот «солнечных» пешеходных переходов

Почти две сотни пешеходных переходов были оборудованы светофорами на солнечных батареях в Республике Крым в прошлом году. Об этом Крыминформу сообщили в министерстве транспорта республики.

«В 2016 году было оборудовано 193 объекта (пешеходных перехода). Из них со специализированными светофорами на солнечных батареях – 188 и пять по программе «Доступная среда» со звуковым оповещением», – сообщили в минтрансе и добавили, что в первом полугодии этого года планируется установить ещё 50 новых светофоров.

Ранее правительство Севастополя выделило 1,8 млн руб на строительство в этом году девяти новых светофоров. Всего в городе-герое планируется установить в 2017 году 19 светофоров.

Источник: «Крыминформ»