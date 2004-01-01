Fortum приступил к строительству в Ульяновской области первого в России ветропарка

Финский энергоконцерн Fortum приступил к строительству в Ульяновской области первого в России парка ветрогенерирующих мощностей.

«Пилотный проект предусматривает строительство ветрогенерационного парка мощностью 35 МВт. Ульяновская область взяла на себя разработку соответствующих земельных участков, развитие инфраструктуры и проведение ветроизмерений. Сейчас завершаются измерения ещё на один парк мощностью порядка 600 МВт», – передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В пресс-службе не уточнили сумму инвестиций в реализацию проекта. Ранее сообщалось, что затраты на создание ветропарка в Ульяновской области составят порядка 65 млн евро.

Источник: Интерфакс