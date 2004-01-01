Тунисская компания VyndSolutions разработала ветрогенератор, в конструкции которого вместо ротора с лопастями используются плоскости, напоминающие птичьи крылья. Об этом сообщает New Atlas.

Традиционно эксплуатация классических ветрогенераторов связаны с такими проблемами, как шум и негативное влияние на популяции птиц на расстоянии свыше ста километров. Кроме того, из-за большого диаметра ротора с лопастями некоторые ветряки требуют большой площади для установки, поэтому мощные ветрогенераторы, как правило, не устанавливаются в населенных пунктах.

Разработчики ветрогенератора Tyer Wind отошли от традиционных схем конструкции ветряка и создали ветрогенератор с крыльями, вдохновляясь работой крыльев колибри. По словам изобретателей, благодаря такому решению Tyer Wind создает меньше шума, а также представляет меньшую угрозу для птиц, однако о каких-либо конкретных замерах ничего не сообщается.

Необходимо отметить, что Tyer Wind уступает в мощности ветрякам, аналогичным по размеру. При длине каждой плоскости 1,6 метра рабочий диаметр крылатого ветряка составляет 3,56 метра, при этом устройство выдает один киловатт. Для сравнения можно привести ветрогенератор Trinity 2500, который при рабочем радиусе 3,2 метра обладает мощностью 2,5 киловатта. Однако разработчики Tyer Wind считают, что недостаток мощности можно компенсировать более высокой максимальной скоростью ветра и увеличением количества устанавливаемых ветряков.

На данный момент разработка Tyer Wind не закончена и несколько построенных прототипов проходят различные испытания. Киловаттную версию ветряка разработчики планируют продавать частным лицам, также VyndSolutions намерена построить увеличенную версию турбины для оффшорных ветряных электростанций.

Ранее испанский стартап Vortex Bladeless также представил свою версию ветрогенератора с пониженным шумом и небольшой опасностью для птиц — устройство в виде составного столба просто раскачивается под действием ветра.

В последнее время ветровая энергетика становится все более эффективной — Нидерланды, например, с начала 2017 года перевели все электропоезда на ветровую энергию.

Источник: nplus1.ru