Путин поручил кабмину уделять внимание возобновляемым источникам энергии

"Правительству РФ… предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий правительства РФ на 2017–2025 годы в качестве одной из основных целей переход России к модели экологически устойчивого развития… обратив особое внимание… на установление целевых показателей энергоэффективности экономики в целом и по основным ее секторам, а также на реализацию комплекса мер по повышению такой энергоэффективности, включая создание и использование возобновляемых источников энергии, развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии", — говорится в поручении.

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 июля.

Источник: РИА Новости/Прайм