Павел Завальный назвал возобновляемую энергетику «дорогим удовольствием»

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) там, где распространено использование традиционных источников энергии, — слишком дорогое удовольствие.

«Мы обладаем ресурсами на столетие вперед и по газу, и по углю, заниматься другими видами энергии — солнечной, ветряной — это слишком дорогое удовольствие», — сказал Завальный журналистам.

Он уточнил, что на данный момент стоимость электроэнергии для конечного потребителя в России для населения равна примерно 2,5 рубля за кВт?ч, для промышленности — чуть больше трех рублей.

«В Германии, при пересчете на наши деньги, электроэнергия стоит сегодня 20–22 рубля. Вот что такое возобновляемые источники энергии», — объяснил Завальный.

Источник: RNS