В Грузии построят солнечные электростанции

По его информации, в ближайшее время начнется технико-экономическое исследование мест возможного размещения солнечных электростанций. В течение 18 месяцев будет изучено 8 различных локаций, после чего будет принято решение о начале строительства солнечной электростанции.

«Это будет еще один шаг вперед на пути к энергонезависимости нашей страны, к которой мы идем поэтапно и целенаправленно. Как известно, недавно в Карельском районе открылась первая в Грузии ветровая электростанция, которая стала важным шагом в направлении освоения альтернативных источников энергии и утверждения энергетической независимости Грузии», — заявил Квирикашвили и пообещал, что в будущем правительство Грузии предложит инвесторам еще более интересные инициативы.

Источник: ИА REGNUM