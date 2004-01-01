Лас-Вегас переходит на возобновляемую энергию

"Озеленение", о котором официально объявила мэрия крупнейшего города Невады, стало возможным благодаря недавнему запуску солнечной электростанции мощностью 100 мВт в соседней долине Эльдорадо в партнерстве с компанией NVEnergy. Переход на возобновляемую энергию, однако, касается только зданий, но не транспорта.

"Озеленение", о котором официально объявила мэрия крупнейшего города Невады, стало возможным благодаря недавнему запуску солнечной электростанции мощностью 100 мВт в соседней долине Эльдорадо в партнерстве с компанией NVEnergy. Переход на возобновляемую энергию, однако, касается только зданий, но не транспорта.

Всего, по данным газеты Las Vegas Review, солнечная энергия питает более 140 городских объектов. В городе также расположен завод по переработке сточных вод, производящий электричество из метана. К концу следующего года энергия в Лас-Вегас будет поступать и с Дамбы Гувера на реке Колорадо, питающей электричеством Лос-Анджелес. По данным издания Inhabitat, постепенный переход на возобновляемую энергетику, начавшийся девять лет назад, экономит для города $5 млн в год.

Крупнейшим городом США, который на 100% обеспечивается электричеством из возобновляемых источников, является Берлингтон (штат Вермонт) c населением свыше 42 тыс. человек.

За 2015 год производство возобновляемой электроэнергии в США составило 16,7% от общей установленной мощности и 13,8% от объема производства электроэнергии в целом. Такие данные предоставила Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии США (NREL) в отчете, подготовленном по поручению министерства энергетики.

Почти две трети (64%) прироста генерирующих мощностей в 2015 году осуществлялось за счет возобновляемых источников, преимущественно энергии ветра и солнца, против 52% годом ранее.

В 2015 году на долю гидроэнергии пришлось 44% от общего объема возобновляемой энергии, на энергию ветра - 34%, на сырье, получаемое в результате переработки биологических отходов, - 11%, на солнечную энергию - 8%, а на геотермальную - 3%.

США является одним из мировых лидеров по выбросам в атмосферу углекислого газа. Дальнейшее развитие возобновляемой энергетики будет способствовать исполнению страной Парижского соглашения, нацеленного на удержание прироста глобальной температуры в рамках двух градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Источник: ТАСС