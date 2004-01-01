Россети модернизируют ветропарк в Калининградской области

ПАО «Россети» планирует заменить устаревший ветропарк на 4 МВт в поселке Куликово Калининградской области на новый - в районе поселка Ушаково мощностью в 6,9 МВт.

ПАО «Россети» планирует заменить устаревший ветропарк на 4 МВт в поселке Куликово Калининградской области на новый - в районе поселка Ушаково мощностью в 6,9 МВт.

Новый ветропарк будет смонтирован в 2017 году. Об этом в понедельник на торжественной церемонии, посвященной окончанию строительства подстанции «Береговая», заявил генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.

«К настоящему времени уже год почти, как эксплуатируется мачта, которая мониторит все ветряные потоки в месте будущего ветропарка. Специалисты все говорят, что это удачное место для развития нового современного ветропарка. У нас поставлена задача врио губернатора, чтобы максимально использовать чистую энергию для снабжения спортивных объектов Чемпионата мира по футболу, природные условия, что здесь есть. Поэтому мы смонтируем ветропарк, который полностью обеспечит объекты Чемпионата мира по футболу. Это все наши долгосрочные инвестиции. Наши партнерские отношения с правительством Калининградской области», — пояснил глава ПАО «Россети».

По словам Бударгина, оборудование для ветропарка будет закуплено в Германии. «Наши производители пока не могут конкурировать с зарубежными поставщиками. Поэтому сейчас мы заключили контракт с нашими партнерами на поставку нового оборудования. Это будет современное оборудование из Германии», — сказал Бударгин.

По оценке генерального директора «Янтарьэнерго» Игоря Маковского, скорее всего, ветропарк удастся смонтировать к лету 2017 года. «Этим летом планируем покрыть потребность региона в „зеленой энергии". Мощность его составит 6,9 МВт. Главное будет — его четко вписать в существующую систему энергопотребления», — уточнил Маковский.

Источник: НИА Калининград