Солнечная энергия — самый дешёвый источник энергоресурсов в 60 странах мира

В этом году солнечная энергия стала самым дешёвым источником энергии в странах с низким уровнем доходов, как для частных компаний, так и государственных предприятий, что является ещё одной причиной отказаться от угля и газа в пользу возобновляемых источников энергии.

В этом году солнечная энергия стала самым дешёвым источником энергии в странах с низким уровнем доходов, как для частных компаний, так и государственных предприятий, что является ещё одной причиной отказаться от угля и газа в пользу возобновляемых источников энергии.

Данные проекта Bloomberg «Финансирование новой энергетики» (BNEF) показывают, что средняя цена солнечной энергии почти в 60 странах мира снизилась в течение 2016 года до уровня 1,65 миллиона долларов за мегаватт — чуть ниже стоимости энергии ветра 1,66 миллиона долларов за мегаватт.

Такой анализ проводился на основе средних цен на 58 развивающихся рынках, в том числе в Китае, Индии и Бразилии, а это значит, что использование возобновляемых источников энергии станет более привлекательным для компаний, занимающихся инвестициями в энергетические проекты.

«Инвестиции в солнечную энергетику появились на пустом месте ... особенно интенсивно в течение последних пяти лет,- сказал аналитик BNEF Этан Зиндлер. — Основная их доля приходится на Китай, где этот вид энергетики развивается быстрыми темпами».

В прошлом году Китай инвестировал 103 миллиарда долларов в солнечные проекты — больше, чем США (44,1 миллиарда долларов), Великобритания (22,2 миллиарда долларов) и Япония (36,2 миллиарда долларов) вместе взятые.

Благодаря тому, что частные фирмы жёстко конкурируют друг с другом за крупные контракты на поставку электроэнергии, происходит снижение цен.

В январе новым рекордом стало заключение в Индии контракта на поставку солнечной энергии по цене 64 доллара за мегаватт-час, а к августу цена уже упала до 29,1 доллара за мегаватт-час.

Если говорить о цифре 30 долларов за мегаватт-час для солнечной энергии, то это примерно вдвое дешевле расходов на уголь — и всем очевидно, что при этом сокращаются выбросы парниковых газов.

«Наступает эра вытеснения углеводородного топлива возобновляемыми источниками энергии», — говорит председатель BNEF Майкл Либрейх.

Солнечная энергетика активно развивается по целому ряду причин, включающих снижение стоимости оборудования, внедрение новых бизнес-моделей, рост инвестиций и развитие нормативной базы для чистой энергетики.

Следует отметить, что стоимость новой энергии варьируется по всему миру, и пока солнечная энергия не везде является самой дешёвой — её стоимость зависит от количества солнечных дней, а также от существующих энергетических контрактов и от государственных субсидий.

Но всё-таки это знаковый момент для формирования новых цен на энергоносители в развивающихся странах, когда возобновляемая энергетика становится самым крупным источником энергоресурсов в мире.

В этом году были отмечены некоторые удивительные вехи, которые дают больше оптимизма на будущее: в один воскресный день Шотландия покрыла все свои потребности в электроэнергии только за счёт энергии ветра, а Португалия обеспечивалась энергией из возобновляемых источников в течение четырёх дней подряд.

Ископаемое топливо не исчезнет в одночасье, но есть надежда, что снижение цен, более эффективные технологии и государственная политика смогут изменить энергетический ландшафт в лучшую сторону.

Источник: Энергосовет – портал по энергосбережению