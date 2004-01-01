В порту Тикси начались исследования грунта под фундамент будущей ВЭС

В порту Тикси по заказу ПАО «Передвижная энергетика» начались инженерно-геологические исследования на участке, где в будущем планируется строительство ветропарка мощностью 1 МВт.

В порту Тикси по заказу ПАО «Передвижная энергетика» начались инженерно-геологические исследования на участке, где в будущем планируется строительство ветропарка мощностью 1 МВт.

Данные изыскания необходимы для того, чтобы тщательно изучить особенности грунта и спроектировать фундаменты под башни ветроэнергетических установок производства Komaihaltec. Результаты исследования почвы, а также климатические данные, собранные специальным ветроизмерительным оборудованием, лягут в основу предварительного технико-экономического обоснования строительства ветропарка и далее будут использоваться при создании проектной и рабочей документации.

Изучение возможностей строительства объекта возобновляемой энергетики в Тикси проходит в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в отношении развития возобновляемых источников энергии в Республике Саха (Якутия). Документ был подписан правительством Республики Саха (Якутия), ПАО «РАО ЭС Востока» и японской компанией Komaihaltec в сентябре 2015 года в рамках первого Восточного экономического форума.

Источник: http://www.energyland.info