СЭС и ВЭС будут построены в центральной части Тайваня

Государственная энергетическая компания «Тайвань дяньли» (Taiwan Power Co., Taipower) подписала соглашение с Правительством уезда Чжанхуа для инвестирования в солнечные и прибрежные ветряные электростанции в центральной части Тайваня на 200 млрд НТД.

Государственная энергетическая компания «Тайвань дяньли» (Taiwan Power Co., Taipower) подписала соглашение с Правительством уезда Чжанхуа для инвестирования в солнечные и прибрежные ветряные электростанции в центральной части Тайваня на 200 млрд НТД.

Глава уезда Чжанхуа Вэй Мингу и председатель правления «Тайвань дяньли» Чжу Вэньчэн подписали протокол о намерениях сотрудничества в рамках усилий правительства Тайваня по переходу к возобновляемым источникам энергии и достижению цели стать безъядерной страной.

«Будет большой потерей для уезда, если мы не сумеем воспользоваться ветроэлектроэнергетическими ресурсами в этой области», — сказал Вэй во время церемонии подписания в присутствии заместителя директора Бюро энергетики Министерства экономики Чэнь Линхуэя и директора отдела гражданского строительства Правительства уезда Чжанхуа Дай Жуйвэня. Вэй сказал, что Чжанхуа идеально подходит для того, чтобы стать одним из основных поставщиков в области возобновляемых источников энергии на Тайване.

Компания «Тайвань дяньли» на первом этапе проекта ветропарка построит установку на 110 мегаватт у западного побережья Чжанхуа мощностью 360 млн киловатт-часов в год. Ветропарк будет введён в эксплуатацию в июне 2020 года и будет производить достаточно энергии для снабжения 100 тыс. домохозяйств в год. Чжу добавил, что второй этап строительства будет осуществляться в посёлке Луган с проектной мощностью 90 мегаватт.

Что касается солнечной электростанции, Чжу сказал, что на 134 га земли будет построена наземная солнечная фотоэлектрическая система с выработкой электроэнергии 10 мегаватт, которая станет первым центром возобновляемых источников энергии в стране.

Тем не менее, генеральный секретарь Рыболовецкой ассоциации Чжанхуа Чэнь Чжуцзань проявил сдержанность относительно соглашения между «Тайвань дяньли» и правительством Чжанхуа, сказав, что морские ветротурбины могут оказать воздействие на экологию водных ресурсов Чжанхуа, а также рыбоводческие хозяйства в данном регионе.

Источник: http://news.intaiwan.ru