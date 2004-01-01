В Китае возникла перегрузка от чрезмерного количества чистой энергии

Быстрые темпы наращивания альтернативной энергетики в Китае неожиданно обернулись трудностями: плохое состояние энергосетей не может выдержать такой нагрузки. Из-за этого власти Китая были вынуждены уменьшить запланированный ранее объём выработки чистой энергии.

Быстрые темпы наращивания альтернативной энергетики в Китае неожиданно обернулись трудностями: плохое состояние энергосетей не может выдержать такой нагрузки. Из-за этого власти Китая были вынуждены уменьшить запланированный ранее объём выработки чистой энергии.

В попытке найти выход из сложившейся тяжёлой экологической ситуации, Китай направил свои усилия на развитие «зелёной» энергетики: солнечных электростанций (СЭС) и ветрогенераторов. Сегодня Китай занимает первые позиции в списке стран, где активно развивается чистая энергетика.

Правительство страны выделило около $102 млрд на создание сети ветряных электростанций в течение следующих 4 лет. Сегодня на китайских заводах производят по 2 ветротурбины каждый час. Также планируется строительство термальной СЭС и создание самой крупной в мире «солнечной фермы» из 6 млн фотоэлементов. Она будет вырабатывать около 2 ГВт энергии.

Но такое активное развитие неожиданно получило обратный эффект: за 2 года потери электроэнергии увеличились на 19%. Причиной этого стала неготовность энергосетей ко всеобщей возрастающей энергонагрузке. Таким образом, от 1/5 до 1/2 всей энергии не используется и тратится безрезультатно.

Теперь власти меняют утверждённые в 13-м плане пятилетки задачи: через 4 года СЭС будут вырабатывать 110 ГВт вместо 150 ГВт, а ветрогенераторы — 210 ГВт вместо 250 ГВт.

Чтобы не допустить перегрузку энергосети, в течение нескольких лет также будет увеличен объём энергии от угольных электростанций, которые, как известно, вызывают загрязнение атмосферы.

Источник: Epochtimes