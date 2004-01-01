Совместно с японскими компаниями RFP Group намерена развивать производство пеллет в Хабаровском крае

Лесоперерабатывающая компания RFP Group подписала с японскими компаниями соглашения о создании и развитии пеллетного производства

Лесоперерабатывающая компания RFP Group подписала с японскими компаниями соглашения о создании и развитии пеллетного производства.

По словам директора по развитию бизнеса компании RFP Group Романа Романовского, по итогам прошедшего в Токио российско-японского экономического форума подписаны соглашения с "Проспект Компани Лтд" о финансировании пеллетного завода.

Мощность предприятия составит 90 тыс. тонн топливных гранул. Помимо этого контракт подписан и с "Дайчу Корпорейшн".

В дальнейшем планируется увеличить объемы производства до 500 тысяч тонн. Как отметил Рома Романовский, по его мнению, Хабаровский край и Дальний Восток в глобальном масштабе - самый конкурентоспособный регион для подобного производства, если продажи ориентированы на японский рынок.

Источник: http://www.eastrussia.ru