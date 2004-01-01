Atmocean превращает энергию волн в пресную воду

Стартап Atmocean использует энергию волн океана, чтобы опреснять воду, без затрат электричества или любого другого топлива. Проект предназначается в первую очередь для прибрежных городов и засушливых регионов, нуждающихся в ирригации.

Стартап Atmocean использует энергию волн океана, чтобы опреснять воду, без затрат электричества или любого другого топлива. Проект предназначается в первую очередь для прибрежных городов и засушливых регионов, нуждающихся в ирригации.

Генераторы энергии волн обладают преимуществом перед другими источниками возобновляемой энергии — предсказуемостью и мощностью. Главными препятствиями к распространению этой технологии являются, однако, дороговизна оборудования и суровые погодные условия. Система Atmocean готова решить обе этих проблемы.

Технология Atmocean не нарушает экосистему океанов и разработана таким образом, чтобы свести к минимуму разрушительное воздействие волн и суровых погодных условий. Ее легко транспортировать, устанавливать и обслуживать. Каждая отдельная система, занимающая площадь 60 на 60 м, вырабатывает пресную воду, достаточную для ирригации 30 га земли.

Модульная конструкция позволяет перевозить Atmocean по железной дороге, в грузовиках или контейнерах и собирать их на месте, сокращая затраты. Установка также не занимает много времени и может быть выполнена при помощи обычных лодок или барж.

По данным Национальной лаборатории Лос-Аламос, длина незанятых береговых линий планеты с волнами достаточной силы, чтобы вырабатывать энергию, составляет 11 000 км. Только в Чили и Перу можно установить 13 тысяч систем Atmocean, и они будут производить миллиарды литров пресной воды в год, пишет CleanTechnica.

Стартап проводит кампанию по сбору средств, необходимых для запуска пилотной системы в Ило, Перу.

Подобные системы опреснения разработали и ученые МТИ. Они используют технологию «шокового электродиализа», который отделяет ионы и частицы «безмембранным» способом.

Источник: hightech.fm