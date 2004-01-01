Японские ВЭС для Якутии изготовят с учетом климата Арктики

Ветропарк, который будет установлен в арктическом поселке Тикси в Якутии, будет разработан японскими специалистами с учетом климатических особенностей региона. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента энергетики МинЖКХ республики Вячеслав Емельянов.

Ветропарк, который будет установлен в арктическом поселке Тикси в Якутии, будет разработан японскими специалистами с учетом климатических особенностей региона. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента энергетики МинЖКХ республики Вячеслав Емельянов.

"Представители компании Komaihaltec inc. прибудут в Якутию после завершения официального визита российской делегации в Японию для уточнения параметров проекта по установке ветропарка в поселке Тикси и выбора площадки. Все установки будут изготовлены с учетом особенностей якутской Арктики", - сказал он.

Планируется, что в ходе визита в Японию в составе официальной российской делегации глава республики Егор Борисов подпишет меморандум о взаимоотношениях с компанией Komaihaltec inc. по установке ветропарка в Тикси и с Кawasaki по установке газотурбинных установок в Вилюйском районе.

"Мы хотим испытать японские технологии в условиях аномально низких температур в поселке Тикси и построить ветропарк с системой аккумулирования энергии мощностью 1 МВт. Проект планируется реализовывать в два этапа. На первом этапе будет установлено три ветроустановки, на втором этапе возможно увеличение еще на семь установок", - сказал Емельянов.

По предварительным расчетам компании "Сахаэнерго", которая будет выступать эксплуатантом ветропарка, экономия дизельного топлива составит примерно 227 тонн в год. "Но точные расчеты будут сделаны японскими специалистами по итогам поездки в Якутию, которая намечена на конец декабря - начало января 2017 года", - уточнил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на исполнительного директора японской компании Эми Комаи сообщал, что компания готова увеличивать количество ветроустановок на Дальнем Востоке. При этом японцы отмечают огромный потенциал заполярного поселка Тикси. В Якутии на данный момент нет действующих ветроустановок.

Источник: ТАСС