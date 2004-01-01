Японские инженеры построят ветропарк в Якутии

Ветряная электростанция в поселке Тикси в Якутии будет разработана японскими специалистами.

Ветряная электростанция в поселке Тикси в Якутии будет разработана японскими специалистами.

По словам главы департамента энергетики республики Саха (Якутия) Вячеслава Емельянова, представители компании Komaihaltec inc. прибудут в Якутию после завершения визита российской делегации в Японию. Японские инженеры уточнят параметры установки ветропарка и выбора площадки в Тикси. Все установки будут изготовлены с учетом особенностей якутской Арктики, сообщает ТАСС.

Совместный проект стороны планируют реализовать в два этапа. В результате в Тикси появится ветропарк на 10 установок с системой аккумулирования энергии мощностью 1 МВт.

Глава Якутии Егор Борисов планирует заключить соглашения с компанией Komaihaltec inc. по установке ветропарка в Тикси и с Кawasaki по установке газотурбинных установок в Вилюйском районе в ходе официального визита российской делегации в Японию.

Эксплуатантом ветропарка выступит компания «Сахаэнерго». По предварительным подсчетам энергия ветра позволит сократить потребление дизельного топлива на 227 тонн в год.

Ранее исполнительный директор японской компании Эми Комаи сообщал, что компания готова увеличивать количество ветроустановок на Дальнем Востоке. В Якутии на данный момент действующих ветроустановок нет.

Источник: Арктика-Инфо