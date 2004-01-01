Водный транспорт на солнечных батареях появился в Дубае

Традиционная деревянная лодка арба, оснащенная солнечными батареями, установленными на «козырьке», начала курсировать по водным артериям Дубая – впервые на Ближнем Востоке. Первоначально лодка была электрической.

Традиционная деревянная лодка арба, оснащенная солнечными батареями, установленными на «козырьке», начала курсировать по водным артериям Дубая – впервые на Ближнем Востоке. Первоначально лодка была электрической.

Как передает Комитет по дорогам и транспорту эмирата, судно может находиться в автономном плавании на протяжении шести часов и развивать скорость до 7,4 км/ч. Раньше лодку можно было заметить в районе пляжа Аль Мамзар, где она проходила тестовые испытания.

Источник: https://russianemirates.com