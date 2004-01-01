Белоруссия ратифицировала апрельские договоренности с РФ по газу

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировали протокол, который вносит изменения в межправсоглашение с Россией от 25 ноября 2011 года о порядке формирования цен при поставке газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого замминистра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича, протоколом урегулированы вопросы о поставке газа из России в 2017–2019 годах и определены направления дальнейшего взаимодействия сторон в газовой сфере в 2020–2024 годах.

Согласно документу, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года цена на российский газ подлежит корректировке с учетом понижающих коэффициентов. Таким образом, она составляет: с 1 июля по 31 декабря 2017 года 143,54 долл. за 1 тыс. кубометров, с 1 января по 31 декабря 2018 года –129 долл. за 1 тыс. кубометров, с 1 января по 31 декабря 2019 года – 127 долл. за 1 тыс. кубометров.

Каранкевич подчеркнул, что расчетный экономический эффект для Белоруссии от снижения цены на газ «Газпрома» в 2018–2019 годах составит около 700 млн долл.

Центр энергетической экспертизы напоминает, в 2016 году между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала поставлять в 2016–2024 годах в Белоруссию 24 млн тонн нефти ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 млн тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска. Минск настаивал, что имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. Москва в ответ заявила, что в 2011–2015 годах недополучила 22,3 млрд долларов из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию.

3 апреля по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который длился более года. Стороны пришли к соглашению, что Белоруссия вернет долг Газпрому в размере более 700 млн долларов, Россия, в свою очередь, увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 до 24 млн тонн и предоставит скидку начиная с 2018 года.

Белоруссия погасила задолженность перед «Газпромом» в размере 726,2 млн долл. за поставки российского газа в 2016–2017 годах.

Источник: Центр энергетической экспертизы