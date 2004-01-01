25-я международная выставка «Электро-2016»

С 6 по 9 июня 2016 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила 25-я юбилейная международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2016». Смотр, организованный «Экспоцентром», проводился при поддержке Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и наукоемким технологиям и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году Оргкомитет выставки возглавил Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и наукоемким технологиям Владимир Кононов. По его словам, выставка «Электро» стала символом новейших разработок и достижений в сфере электротехнической индустрии, дала путевку в жизнь тысячам перспективных идей, технологий, проектов и сегодня, в новых экономических условиях, по праву носит звание лучшей отраслевой выставки».

Выставка удостоена знаков Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), что является подтверждением ее международного признания и высокого авторитета в профессиональной среде.

Неоспоримыми преимуществами «Электро-2016» стал прямой диалог органов власти и бизнеса, представительное международное присутствие, авторитет «Экспоцентра» как ведущей выставочной площадки страны.

На церемонии официального открытия выставки Владимир Кононов выразил уверенность, что выставка «Электро-2016» станет ярким и динамичным событием, даст мощный импульс развитию не только отрасли, но и международных связей в этой сфере.

Директор Департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики РФ Алексей Кулапин отметил, что выставка «Электро-2016» проходит очень своевременно, когда на всех уровнях идет обсуждение разработанной Минэнерго России новой редакции проекта Энергетической стратегии Российской Федерации. По его словам, проект предусматривает новые подходы к модернизации электроэнергетики, для чего необходимы новые инновационные решения. Представитель Минэнерго России также выразил уверенность, что «…на выставке демонстрируется оборудование и, в первую очередь, отечественные разработки, которые позволят обеспечить не только энергобезопасность страны, но и новое качество потребления электроэнергии».

Высокую востребованность выставки «Электро-2016» среди как российских, так и зарубежных участников и посетителей отметил статс-секретарь, заместитель Председателя Банка России Александр Торшин.

Также в церемонии открытия приняли участие заместитель Директора Департамента ТПП РФ по работе с объединениями предпринимателей Александр Ломаченко, Вице-президент, исполнительный директор международной ассоциации «Интерэлектромаш» Борис Малахов, представитель Группы компаний IEK, организатор Первого открытого отраслевого чемпионата по электромонтажу «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Петр Некрасов.

Экспозиция

На общей площади 15 тыс. кв. м в течение четырех дней выставка «Электро-2016» представила все сегменты и тенденции развития отрасли, объединив на одной площадке производителей, дистрибьюторов, потребителей электротехнической продукции. Экспозиция включала в себя следующие тематические разделы: «Электротехника», «Электроэнергетика», «Кабель. Провода. Арматура», «Энергосбережение и инновации», «Промышленная светотехника» и «Системы автоматизации зданий и сооружений».

300 участников электротехнического рынка из 19 стран продемонстрировали последние достижения отрасли.

Национальными экспозициями были представлены компании из Германии, Испании, Китая.

В привлечении внимания посетителей выставки достойную конкуренцию крупнейшим игрокам мирового электротехнического рынка – компаниям Hubers, Isovolta, Ilme, RPS, Klemsan, Onka, VonRoll, Phoenix Contact, Weidmuller, EAE, WAGO и другим – составили 200 российских участников. Среди них – IEK, «Каскад-Энергосеть», «КЛМ», Кореневский завод низковольтной аппаратуры, «КЭАЗ», «МЭЛ», TDM Electric, «Новые инженерные решения», Рязанский завод кабельных конструкций, Свердловский завод трансформаторов тока и многие другие. 150 российских участников являются производителями электротехнического оборудования.

«Экспоцентр» в целях поддержки национального производителя и продвижения российской продукции на рынке во второй раз организовал экспозицию «Сделано в России». Проект направлен на увеличение доли отечественного оборудования на рынке в рамках реализации государственной программы по импортозамещению.

На выставке «Электро-2016» продолжил работу проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках.

В итоге выставку посетили более 11 тыс. человек.

Деловая программа

Экспозицию выставки «Электро-2016» дополнила насыщенная деловая программа.

Ее центральным событием стал Первый отраслевой чемпионат по электромонтажу в рамках международного движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В чемпионате приняли участие представители 11 компаний. Организатором чемпионата выступил партнер Союза WorldSkills Russia компания IEK – один из крупнейших российских производителей электротехнической продукции. Информационный партнер – ведущее в области электротехники отраслевое интернет-СМИ портал RusCable.Ru.

Мероприятие вошло в систему чемпионатов WorldSkills и стало отборочным мероприятием, дающим право молодым профессионалам квалифицироваться для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, который пройдет в Екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября 2016 года.

«Электро-2016» посетил Генеральный директор Союза WorldSkills Russia Роберт Уразов. Он отметил: «На выставке представлено огромное количество оборудования, но никто не предлагает его с «цельной услугой» – когда есть профессиональные кадры, способные на нем работать. Это дает участникам выставки дополнительный маркетинговый эффект, когда они демонстрируют не только технологии своего производства, но и то, как можно этому научиться».

В рамках церемонии закрытия чемпионата глава Союза вручил награды и памятные призы победителям. Роберт Уразов также подчеркнул, что проведение чемпионатов WorldSkills на таких крупных промышленных выставках, как «Электро», – это хорошее начинание.

Одним из важных мероприятий деловой программы выставки стал Всероссийский конгресс «Электромонтаж-2016»: от высоких стандартов к профессиональным компетенциям». Организаторы: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia», Агентство деловых коммуникаций «Приоритет» при содействии АО «Экспоцентр».

Двухдневное мероприятие открылось пленарным заседанием на тему «От высоких стандартов к профессиональным компетенциям». В нем приняли участие более 100 специалистов. Спикерами выступили Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки РФ Инна Черноскутова, Национальный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж» Максим Певин, представитель Группы компаний IEK Петр Некрасов, помощник Президента НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Наталия Чупейкина.

Инна Черноскутова рассказала о стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ до 2020 года, в рамках которой планируется разработать стандарты качества подготовки и системы мониторинга среднеспециальных образовательных учреждений.

Практикой зарубежных коллег поделился Максим Певин, рассказав о швейцарской системе подготовки специалистов по электромонтажным работам. А о российском опыте на примере системного подхода СРО атомной отрасли к подготовке персонала строительного комплекса атомной отрасли доложила Наталия Чупейкина.

Стратегическая сессия «Рынок электротехники: проблемы и перспективы развития» затронула вопросы импортозамещения в электротехнической отрасли, участия инфраструктурных компаний в развитии импортозамещающих производств, формирования инновационных территориальных электротехнических кластеров в российских регионах, принципов добросовестной конкуренции на рынке электротехнической продукции и борьбы с контрафактом, а также другие темы.

Конгресс продолжил свою работу проведением четырех секционных заседаний, в рамках которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы монтажа и эксплуатации электрооборудования промышленных предприятий, электрических станций и подстанций; передовых технологий электромонтажных работ; подготовки электротехнического персонала предприятий; внедрения современного электротехнического оборудования и материалов; обеспечения безопасности электромонтажных работ.

На одной площадке встретились профессионалы рынка электротехники, ведущие производители электротехнической продукции и потребители разных отраслей, промышленных и инфраструктурных организаций, электромонтажных предприятий, профессиональных сообществ, учебных заведений, органов власти.

Еще одним важным мероприятием деловой программы стала научно-практическая конференция «Электротехника для нужд ОПК: специфика работы в условиях задач модернизации» с участием представителей Министерства промышленности и торговли РФ. Организаторы конференции: Агентство деловых коммуникаций «Приоритет» и АО «Экспоцентр».

С докладом «Меры государственной поддержки электротехнической промышленности» выступил Олег Токарев, заместитель Директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ.

Роль электротехнической продукции в структуре государственного оборонного заказа затронул Вячеслав Полушкин, заместитель Начальника отдела – Начальник лаборатории 46 ЦНИИ Минобороны России.

Заместитель Начальника государственной экспертизы Министерства обороны РФ Николай Попандопуло рассказал об особенностях проектной подготовки строительства объектов военной инфраструктуры с использованием электротехнической продукции.

Проведение конференции способствовало реализации основных задач Департамента в рамках развития электротехнической и кабельной промышленности и программ импортозамещения в этой отрасли.

В рамках конференции производители электротехники получили рекомендации по закупочной деятельности предприятий ОПК и военно-строительного комплекса, ознакомились с решениями российской электротехнической промышленности для объектов ОПК и специального строительства.

Вопросам развития возобновляемой энергетики в России была посвящена XIV Международная ежегодная конференция «Возобновляемая и малая энергетика-2016». Организаторами мероприятия выступили Российская инженерная академия, Комитет по проблемам применения возобновляемых источников энергии, секция «Энергетика» Российской инженерной академии, ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского, ЗАО НИЦ «ВИНДЭК» при содействии АО «Экспоцентр».

Выступая перед участниками конференции, академик РАН Дмитрий Стребков назвал сегодняшнюю эпоху «веком солнечной энергии». Ученый считает, что именно благодаря природной возобновляемой энергетике человечество сможет противостоять неблагоприятным тенденциям и глобальным изменениям климата.

С докладами выступили авторитетные эксперты, руководители научных и исследовательских организаций. Конференция стала местом продуктивного диалога представителей власти, науки и бизнеса.

Актуальные тенденции и инструменты в сфере продвижения промышленной продукции обсуждались на IV Всероссийском деловом форуме «Электротехника. Бизнес-стратегии 2016–2017». Его организатором выступила Конгрессно-выставочная компания «ИМПЕРИЯ» при содействии АО «Экспоцентр».

В ходе дискуссии более 100 генеральных директоров и руководителей предприятий из 25 городов России и зарубежья обменялись мнениями о том, как действовать в трудный для отрасли период.

Эффективной оптимизации ценовой и продуктовой политики промышленной компании, продвижению продукции на высококонкурентных промышленных рынках были посвящены семинары-практикумы Ильи Балахнина, генерального директора и управляющего партнера Paper Planes Consulting Agency.

Юлия Обаляева, эксперт по технологиям электронных закупок и продаж, руководитель дирекции по развитию «Сбербанк-АСТ» провела семинар на тему «Принципы успешного участия промышленной компании в госзакупках».

В мероприятиях форума приняли участие руководители предприятий – поставщиков промышленной продукции, проектных организаций и инжиниринговых компаний.

Форум для разработчиков и изготовителей «Безопасность и контроль качества светотехнической продукции» стал платформой для обмена научными идеями и трансфера технологий в области энергоэффективной светотехники. На выставке «Электро-2016» ООО «НИИИС им. А.Н. Лодыгина» сформировало дискуссионную площадку для ведущих специалистов, представителей контролирующих органов в области метрологии, стандартизации и сертификации светотехнической продукции.

В рамках форума прошли круглые столы и семинары, участие в которых позволило получить квалифицированные ответы на вопросы, возникающие в рамках обсуждения, а также наметить пути дальнейшего действия.

На выставке состоялась торжественная церемония награждения победителей специализированного отраслевого конкурса «Электрореклама-2016». По итогам конкурса были выявлены лучшие образцы рекламной продукции компаний электротехнической отрасли, лучшие творческие рекламные решения. Организатор конкурса – журнал «Рынок электротехники» при поддержке АО «Экспоцентр».

Победителями конкурса стали:

В номинации «Видеореклама»: ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М», «ИЗОЛЯТОР», ООО «Проектэлектротехника»

В номинации «Наружная реклама»: ГК «Вартон», ООО «Аксиома Электрика», АО «Завод «Энергокабель».

В номинации «Реклама в прессе»: ООО «ЛАПП Руссия», ООО «ИЦ «Бреслер», «Таврида Электрик».

В номинации «Печатная продукция»: ООО «ЛАПП Руссия», ООО «Система Света», ООО «ПРОкабель».

В номинации «Фирменный стиль»: ООО «Абакус Инжиниринг», ООО «Аксиома Электрика», ОАО «Электроприбор».

В номинации «Лучший корпоративный сувенир»: ООО «АйДи-Электро», ООО «ЭнергопромАвтоматизация», ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов».

В номинации «Лучший корпоративный календарь»: ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ОАО «Севкавэлектроремонт» (СКЭР), «Таврида Электрик».

В номинации «Лучший выставочный стенд»: ГК «Вартон», «Таврида Электрик», ООО «ИЦ «Бреслер».

Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стало ООО «Аксиома Электрика». Обладатель гран-при – ГК «Вартон».

В программу деловых мероприятий выставки «Электро-2016» вошли также семинары, круглые столы, презентации, мастер-классы которые затронули стратегически и практически важные для развития отрасли темы.

Следующая выставка «Электро» пройдет в одни сроки с международной выставкой «Нефтегаз», с 17 по 20 апреля 2017 года.

www.elektro-expo.ru