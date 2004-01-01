Селяне в Бурятии получат миллионы на скважины и солнечные батареи

В этом году из бюджета на это выделят 25 миллионов рублей. Субсидии получат индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства. В рамках программы развития и сохранения малых сел в Бурятии предпринимателям и фермерам компенсируют 50% понесенных затрат, но не более 300 тысяч рублей на одного получателя.

Субсидии выделят на приобретение и установку солнечных батарей, ветрогенераторов, солнечных водонагревателей, аккумуляторов, а также комплектов альтернативного энергообеспечивающего оборудования. Также фермеры и предприниматели получат деньги на строительство или восстановление скважины, в том числе разработку проектно-сметной документации, бурение скважины, приобретение технологического оборудования, на приобретение малогабаритной кормозаготовительной техники и на покупку крупного рогатого скота, лошадей и овец.

Документы принимают до 1 ноября 2017 года.

Источник: http://info.sibnet.ru