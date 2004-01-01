Газпром предоставит South Stream Transport заем в €310 млн на «Турецкий поток»

Совет директоров Газпрома одобрил предоставление компании South Stream Transport B.V. заем в размере €310 млн на расходы по реализации проекта газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в материалах холдинга.

«ПАО «Газпром» предоставляет компании South Stream Transport B.V. денежную сумму в размере 310 миллионов евро, а компания South Stream Transport B.V. обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование заемными средствами в порядке и в сроки, установленные договором», - отмечается в сообщении.

Денежные средства используются компанией South Stream Transport B.V. для финансирования расходов по реализации проекта «Турецкий поток», связанных с осуществлением платежей по заключенным контрактам на поставку трубной продукции и оборудования, хранение и выполнение строительно-монтажных работ, по другим контрактам на закупку товаров, выполнение работ и услуг, а также общих административных расходов.

Средства предоставляются на срок до 20 июня 2020 года, ставка составит 1,13% годовых.

Как сообщал ранее Центр энергетической экспертизы, Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Соглашение предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая нитка — для поставок газа транзитом через территорию Турции в европейские страны.

Планируемая пропускная мощность газопровода составит 63 млрд кубометров газа в год, из которых 14 млрд кубометров направят в Турцию, остальные 49 млрд кубометров - ожидаемый объем экспорта газа в Европу. В начале декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение о строительстве газопровода. На этой неделе правительство Турции постановило утвердить соглашение с Россией по строительству газопровода «Турецкий поток».

Источник: Центр энергетической экспертизы