Микстура от кризиса

Микстура от кризиса

07 Июля 0

«Дешевые деньги плюс дешевая продукция» — таков, в предельно упрощенном виде, рецепт академика РАН Абела Гезевича Аганбегяна. А как удешевить и то, и другое, какой должна быть антикризисная политика Правительства, есть ли в стране инвестиционные ресурсы — эти и многие другие вопросы обсуждались на диспуте «Кризис — время поисков нового», прошедшем в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН.

 
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журнал
Наука и технологии

2 (70) апрель 2016

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