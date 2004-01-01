Микстура от кризиса

«Дешевые деньги плюс дешевая продукция» — таков, в предельно упрощенном виде, рецепт академика РАН Абела Гезевича Аганбегяна. А как удешевить и то, и другое, какой должна быть антикризисная политика Правительства, есть ли в стране инвестиционные ресурсы — эти и многие другие вопросы обсуждались на диспуте «Кризис — время поисков нового», прошедшем в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН.