Твёрдая натриевая батарея сочетает надёжность с высокой производительностью

В поиске подходящего твердого вещества для электролита учёные руководствовались тремя основными соображениями: оно должно было быть нетоксичным, химически и температурно устойчивым и обеспечивать беспрепятственный транспорт ионов натрия между катодом и анодом. В конечном счете они нашли подходящий вариант. Всем этим требованиям удовлетворило бороводородное соединение – клозоборан.
Для того чтобы создать надёжный контакт между всеми компонентами батареи, исследователи развели часть электролита в летучей жидкости и добавили в раствор порошкообразный хромонатриевый оксид. После испарения растворителя они нанесли катодный порошковый композит на электролит и анод, а затем спрессовали эти слои вместе, получив готовую батарею.
Выбор твёрдого электролита вместо жидкости, склонной к возгоранию, позволил авторам применить высокоёмкий и легкий металлический анод (поскольку твёрдый материал электролита блокирует рост дендритов). Благодаря этому полученное ими устройство может вмещать больше энергии с гарантированной безопасностью.
В испытаниях прототип продемонстрировал отличную электро-химическую стабильность, он выдерживал напряжение 3 В, которое повреждало большинство твёрдых электролитов в прежних экспериментах. После 250 циклов зарядки и разрядки батарея сохранила 85% первоначальной ёмкости.
Коллектив Empa и UNIGE планирует довести эксплуатационную стабильность своего устройства до 1200 циклов и лишь после этого выпустить новую батарею на рынок. Кроме того, они намерены продолжить испытания при комнатной температуре и проверить, не приведёт ли дальнейшее повышение напряжения к развитию дендритов.
Источник: www.nanonewsnet.ru
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