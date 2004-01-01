В России введена в эксплуатацию первая СЭС на модулях нового поколения

В Майминском районе Республики Алтай введена в эксплуатацию первая солнечная электростанция, построенная на гетероструктурных модулях российского производства. В результате Россия вошла в перечень стран наряду с Японией и Кореей, использующих технологию гетероперехода в промышленных масштабах.

В результате завершения строительства Майминской СЭС суммарная мощность объектов солнечной генерации Республики Алтай достигла 40 МВт. Регион по-прежнему является единственным в стране субъектом Российской Федерации, собственная генерация которого функционирует на основе возобновляемых источников энергии.

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства Майминской СЭС выступают структуры группы компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО»).

Внедренная на заводе «Хевел» в Новочебоксарске (Чувашская Республика) гетероструктурная технология в мировой практике относится к новому поколению кремниевых солнечных элементов, отличающихся наиболее высоким КПД ячейки – более 22% и широким температурным диапазоном использования.

«В общей сложности, сегодня мы имеем 40 МВт собственной генерации, а зимой во время пиковой нагрузки на сеть вся республика потребляет 120 МВт мощности. Таким образом, мы уже обеспечили свои потребности в электроэнергии на треть от необходимого и не собираемся останавливаться на достигнутом», – подчеркнул глава Республики Алтай Александр Бердников.

«В этом году мы не только модернизировали производственную линию, но и реализовали сложнейший проект на новых модулях – строительство Майминской СЭС мощностью 20 МВт. Это только начало, уже в следующем году мы планируем расширить производство по гетероструктурной технологии до 220 МВт в год, а до конца этого года – начать реализацию ряда проектов за рубежом», – отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Одновременно с пуском Майминской СЭС введена в эксплуатацию Онгудайская СЭС мощностью 5 МВт.

В предыдущие три года в Республике Алтай уже построены три солнечных станции общей мощностью 15 МВт: в 2014 году была введена в эксплуатацию первая в России солнечная электростанция – Кош-Агачская СЭС, в 2015 – ее вторая очередь, осенью 2016 года – Усть-Канская СЭС. Кроме того, с 2013 года в Республике Алтай работает первая в России автономная гибридная солнечно-дизельная энергоустановка мощностью 100 кВт, которая в круглосуточном режиме обеспечивает электроснабжение села Яйлю.

Планируется, что к 2019 году общая установленная мощность солнечной генерации в Республике Алтай достигнет 90 МВт. Соответствующая договоренность была закреплена в соглашении между правительством Республики Алтай и группой компаний «Хевел», подписанном в рамках Петербургского международного экономического форума в 2016 году.

Источник:www.energy-fresh.ru