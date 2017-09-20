Омский НПЗ «Газпром нефти» первым в России начнет промышленное производство игольчатого кокса

На Омском НПЗ будет проведена реконструкция действующей установки замедленного коксования (УЗК). Технологическая модернизация позволит повысить эффективность УЗК и создать первое в России производство игольчатого кокса* – ценного высокоструктурированного углеродного сырья, применяемого в металлургической, атомной, химической и космической промышленности.

Проект реконструкции УЗК предполагает производство 38,7 тыс. тонн сырого игольчатого кокса в год. Далее по технологической цепочке он будет направляться на установку по прокаливанию нефтяного кокса для получения на выходе готового к реализации продукта. Наряду с игольчатым коксом будет продолжаться выпуск анодного кокса, применяемого в металлургии. Проектные работы выполняет предприятие «Гипрогазоочистка». Оператор бизнеса «Газпром нефти» по реализации битумов и кокса – «Газпромнефть-Битумные материалы» – осуществляет экспертную поддержку проекта на основе результатов проведенных исследований потребностей рынка, а также будет заниматься реализацией готовой продукции.

Мощность действующей установки замедленного коксования на ОНПЗ составляет 767 тыс. тонн в год (по сырью). Проект реконструкции УЗК входит в периметр второго этапа масштабной модернизации нефтеперерабатывающих заводов компании, направленного на увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов, повышение операционной эффективности заводов. Объем инвестиций «Газпром нефти» в проект модернизации УЗК на Омском НПЗ превысит 5,2 млрд рублей.

Помимо повышения глубины переработки тяжелых нефтяных остатков, модернизация УЗК позволит существенно улучшить экологические параметры производственного объекта: за счет глубокого очищения газа коксования воздействие на окружающую среду будет снижено на 75%. Проект модернизации УЗК соответствует всем современным требованиям промышленной безопасности и включает строительство новой аппаратной во взрывозащищенном исполнении. Кроме того, установка будет оснащена средствами автоматического газового анализа и сигнализаторами погасания пламени, а также автоматической системой подачи пара.

Реконструкция установки, построенной в 1971 году, предусматривает полную замену трех коксовых камер – основного оборудования УЗК. Новые коксовые камеры из биметаллической стали, изготовленные на заводе «Волгограднефтемаш», будут дооснащены шиберной системой открытия-закрытия люков. Для производства игольчатого кокса планируется смонтировать дополнительный резервуарный парк и колонну подготовки вторичного сырья. Монтаж крупногабаритного оборудования УЗК запланирован на 2018 год.

*Игольчатый кокс – дорогостоящий высокоструктурированный углеродный продукт с низким содержанием металлов и серы, используемый для изготовления графитизированных электродов. Благодаря своим качествам игольчатый кокс используется для изготовления электродов с низким электрическим сопротивлением и коэффициентом термического расширения. Он применяется в металлургической, а также атомной, химической и космической промышленности. Ранее выпуск таких электродов был возможен только из импортируемого сырья.

Справка

Первую опытную партию игольчатого кокса Омский НПЗ получил в 2015 году, до этого в России он не производился. В 2015 году Омский НПЗ совместно с «Газпромнефть – Битумные материалы» и специалистами Уфимского нефтяного технического университета провели опытно-промышленный пробег по выпуску пробной партии игольчатого кокса объемом 1000 тонн.

Источник: energybase.ru