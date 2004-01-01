В Германии построят крупнейший в мире накопитель энергии по технологии поточного аккумулятора

Проточный аккумулятор — это электрохимический накопитель энергии, сходный, по принципу работы, с топливным элементом. Энергия здесь вырабатывается за счёт взаимодействия двух жидких компонентов, разделённых мембраной. Компоненты (электролиты) хранятся в отдельных емкостях и прокачиваются через топливную ячейку с помощью насоса.

В результате химического взаимодействия вырабатывается электроэнергия. Особенность проекта в том, что для хранения компонентов будут использоваться соляные каверны, которые обычно применяются для подземного хранения природного газа (название компании Gasspeicher переводится как «хранилище газа»). Раньше в проточных аккумуляторах использовали вредные для окружающей среды соли тяжелых металлов, такие как растворённый ванадий, и серную кислоту. Немецкий университет Фридриха Шиллера в Иене, который осуществляет научное руководство проектом, разработал проточный аккумулятор, который использует в качестве электролита перерабатываемые полимеры (пластики), растворенные в соленой воде.

Пилотный проект накопителя энергии в соляных кавернах будет иметь установленную мощность до 120 МВт и ёмкость до 700 МВт*ч. Такой объём позволит снабжать в течение часа крупный город, такой как Берлин. Ввод действующего накопителя в эксплуатацию намечен на 2023 год. Таким образом, в мире активно тестируется все новые системы хранения энергии, являющиеся важным элементом глобальной энергетической трансформации. Рост «нестабильной» выработки на основе «переменчивых» возобновляемых источников энергии в Германии постепенно создает спрос на накопители энергии высокой мощности.

Источник: Renen.ru