Сжигание биотоплив в топках кипящего слоя

01 Июля 0

Представлены основные положения технологии сжигания в кипящем слое (КС), конструктивные особенности котлов с КС на биотопливе. Наряду с преимуществами данной технологии рассмотрены эксплуатационные проблемы, особое внимание уделено вопросам шлакования и образования наружных отложений в котлах с КС. Приведены рекомендации касательно области применения КС при сжигании биотоплив.

 
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Наука и технологии

2 (70) апрель 2016

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