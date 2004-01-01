Сжигание биотоплив в топках кипящего слоя
01 Июля 0
Представлены основные положения технологии сжигания в кипящем слое (КС), конструктивные особенности котлов с КС на биотопливе. Наряду с преимуществами данной технологии рассмотрены эксплуатационные проблемы, особое внимание уделено вопросам шлакования и образования наружных отложений в котлах с КС. Приведены рекомендации касательно области применения КС при сжигании биотоплив.
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