Крупнейший технический вуз Новосибирска делает ставку на прикладные исследования

Крупнейший технический вуз Новосибирска делает ставку на прикладные исследования

30 Июня 0

Новосибирские вузы настороженно отнеслись к очередному этапу реформы высшего образования, подразумевающему объединение региональных высших учебных заведений в крупные «опорные университеты». Среди первых 11 опорных университетов, список которых опубликован Министерством образования и науки РФ, представителей Новосибирска нет. И не потому, что в городе, славящемся наукой и образованием, не нашлось достойных вузов. Просто основательные сибиряки перед принятием решения предпочитают тщательно взвесить аргументы «за» и «против», а времени на это, по печальной традиции наших реформ, было отведено очень мало. О проблемах и перспективах ведущих региональных университетов корреспондент Ольга Колесова беседует с ректором Новосибирского государственного технического университета, крупнейшего вуза третьего по численности населения города страны, доктором технических наук, профессором Анатолием Батаевым.

 
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журнал
Наука и технологии

2 (70) апрель 2016

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