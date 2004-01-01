Подготовка специалистов для российской электроэнергетики

30 Июня 0

Излагаются отличия параметров технологического уклада формирующейся в настоящее время информационной экономики от соответствующих параметров уходящей индустриальной экономики, обусловливающие необходимость разработки новой концепции подготовки специалистов и методов ее реализации в российских университетах для промышленных предприятий в целом и для электроэнергетики в частности. Предлагается заменить традиционную модель подготовки специалистов в университетах на новую процессно-модульную модель, основными параметрами которой являются материальные и информационные ресурсы, производственный процесс, модули и продукт.

 
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журнал
Наука и технологии

2 (70) апрель 2016

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