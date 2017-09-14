В Ульяновской области будут производить лопасти ветрогенераторов

Соглашение об инвестировании в строительство завода по производству лопастей для ветрогенераторов подписали глава региона Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и представители датской компании Vestas Wind Systems A/S Томми Рабек Нильсен и Дэвид Роуэн в рамках конференции «Требования инвесторов – действия власти».

Проект предполагает создание производства компонентов ветроустановок, а именно лопастей для ветрогенераторов с перспективой дальнейшего развития, сообщает РАВИ.

Компания «Фортум» и «РОСНАНО» выбрали Vestas в качестве своего партнера, поставщика турбин для ветроэлектростанций в России. Речь идёт о масштабном сотрудничестве, о строительстве новых ветростанций на территории региона уже с использованием компонентов, которые будут произведены в Ульяновской области.

Потенциал ветряной индустрии в России огромен. Российский рынок отличается от рынков других стран, с которыми мы работали ранее, поэтому мы сейчас активно его исследуем, общаемся с нашими партнерами, как здесь вести бизнес – отметил Томми Рабек Нильсен.

Ориентировочный объем инвестиций компании Vestas Wind Systems A/S в проект составит свыше 1 млрд рублей. Ввести предприятие в эксплуатацию инвестор намерен к середине 2019 года.

Компания Vestas Wind Systems A/S планирует также развивать сотрудничество с региональными профессиональными учебными организациями для внедрения учебно-практических курсов в образовательные программы, а также проводить профориентационные мероприятия с целью профессионального обучения и создания кадрового резерва российского персонала профиля ветроэнергетики.

Напомним, в Ульяновской области в 2017 году создана первая в России кафедра «Ветроэнергетические системы и комплексы» в Ульяновском государственном техническом университете, а также базовая кафедра «Технологии ветроэнергетики» на базе Ульяновского нанотехнологического центра. С сентября 2017 года они начали работу с будущими специалистами по ветроэнергетике.

Источник: greenevolution.ru