В Красноярске запустят установку по переработке осадков сточных вод в биодизель

В 2018 году в Красноярске планируют запустить полупромышленную установку по переработке осадков сточных вод в биотопливо. Об этом рассказал директор Красноярского центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) Василий Моргун.

«Экономически все просчитано, проведены успешные лабораторные исследования, получен патент, в Красноярском федеральном исследовательском центре есть установка, которую можно настроить на переработку осадков из канализации в биотопливо. Надеемся, что к следующему лету у нас будет полупромышленная технология», – отметил Василий Моргун.

Запуск установки планируется на мощностях Красноярского федерального исследовательского центра. Как заявил Василий Моргун, для этого необходимо около 10 млн рублей.

Впервые сообщения о разработке в Красноярске технологии переработки сточных вод в биотопливо появились в 2011 году. Авторами методики стали ученые Сибирского федерального университета и Института биофизики Сибирского отделения РАН – Михаил Гладышев, Анна Кучкина и Надежда Сущик.

В первом случае ученые провели переработку 20?г ила малого водохранилища Бугач, расположенного в окрестностях г. Красноярска, Получение биодизельного топлива осуществлялась по реакции переэтерификации при температуре 85 °С в течение двух часов. В качестве катализатора реакции использовали концентрированную серную кислоту.

Катализатор смешивали с метанолом (1:50 по объему). Смесь метанол/катализатор добавляли к липидам в объемном соотношении 2:1. Разделение продуктов реакции (биодизеля и глицерина) осуществляли экстрагированием биодизеля из реакционной смеси гексаном. Извлечение глицерина не проводилось. В результате переработки было получено биодизельное топливо в объеме 0,5 г и глицерин. Эксплуатационные характеристики биодизеля (цетановое число, йодное число, теплотворная способность) показали, что они удовлетворяют требованиям европейских стандартов по биодизельному топливу EN 14214, EN 14213 .

Во втором случае проводилась переработка первичных осадков канализационных очистных сооружений левобережья г. Красноярска в объеме 3 кг. В результате переработки было получено биодизельное топливо в объеме 16,5 г и глицерин. Эксплуатационные характеристики биодизеля показали, что они также соответствуют требованиям европейских стандартов.

Способ переработки илов водоемов и/или первичных осадков канализационных очистных сооружений включает в себя следующие этапы:

– предварительную подготовку сырья (подсушивание, измельчение, механическое перетирание для разрушения клеток и клеточных остатков);

– экстракцию липидной фракции;

– осушение полученного экстракта;

– реакцию переэтерификации сложных липидов, выделенных из осадков экстрагированием, которая протекает при температуре 85 °С. В результате реакции образуются метиловые эфиры жирных кислот (биодизелыюе топливо) и глицерин.

Разделение продуктов реакции переэтерификации осуществляют отстаиванием либо экстрагированием биодизеля из реакционной смеси гексаном и осушением биодизеля. В 2013 году Сибирский федеральный университет и Институт биофизики Сибирского отделения РАН стали обладателями патента на эту технологию, сообщает tass.ru.

Источник: greenevolution.ru