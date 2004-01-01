Первая мини-АЭС может начать работу в США в 2026 году

Комиссия по атомной энергетике США начала процесс одобрения дизайна модульной атомной электростанции мощностью 600 МВт от компании NuScale Energy. Если одобрение будет получено, – уже через 10 лет американская электроэнергетика может сильно измениться, пишет MIT Technology Review.

Компания NuScale Energy, расположенная в Портленде (штат Орегон, США), специализируется на создании маленьких модульных ядерных реакторов (SRM), которые можно собирать как в полномасштабные электростанции, так и использовать отдельно на небольших производствах. Согласно документам МАГАТЭ, в мире существует около 50 разновидностей SRM, четыре из которых находятся на стадии проектирования – в Аргентине, России и Китае.

Если эти разработки будут внедрены, то небольшие и потенциально более безопасные ядерные реакторы можно будет производить массово и решить проблему дороговизны электроэнергии, вырабатываемой АЭС. И конечно, снизить риск глобального потепления, заменив компактными атомными реакторами газовые и угольные электростанции.

Модули NuScale по меркам ядерных реакторов совсем небольшие — около 20 метров в высоту и четыре метра – в ширину. Их можно разобрать на три части и отправить баржей, фурой или поездом в нужное место для сборки. Реакторы будут помещены под землю в бассейн с водой, который служит охладителем. Это избавит от необходимости использования дополнительных резервуаров, насосов и труб. В случае аварии, землетрясения или цунами, реактор будет автоматически остановлен и охлаждён без вмешательства человека.

Благодаря своей модульности реакторы NuScale можно собрать в электростанцию любой мощности. Технология позволит снизить стоимость таких станций и привлечь больше финансирования в отрасль. Например, 12-модульная конфигурация NuScale на 600 МВт будет стоить $3 млрд, что дешевле традиционных АЭС.

Первой атомной станцией NuScale будет владеть муниципальная электросеть штата Юта, а оператором выступит компания Energy Northwest. Если всё пойдёт по плану, мини-АЭС начнет производить электричество в 2026 году, что, конечно, нескоро, но NuScale пока единственная компания в мире, которая близка к созданию первого работающего компактного ядерного реактора.

Великобритания в сомнениях

В Великобритании составлен план реализации программы по запуску первых малых модульных реакторов (в британской классификации – ACMM), которые к 2030 году должны будут составить основу чистой энергетики страны. Важная часть этого плана – взаимодействие коммерческих организаций и государства, без которого, уверены учёные, инициатива обречена на провал.

В 2015 году власти Великобритании объявили о выделении гранта в 250 млн фунтов стерлингов на развитие в стране ядерной энергетики, в том числе и на строительство частных модульных АСММ. Первая фаза проекта стартовала уже в марте 2016 года – правительство начало принимать заявки на финансирование проектов в сфере модульных электростанций.

Великобритания находится в числе стран-лидеров по развитию возобновляемой энергетики. В стране уже запущено более десятка крупных ветряных электростанций, которые в общей сложности вырабатывают более 7% всей получаемой в стране электроэнергии. А к 2030 году Великобритания планирует получать до 90% всей потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников. Развитие малой атомной энергетики может значительно приблизить эту цель. Однако, как отмечают английские журналисты, пока перспектива установки и запуска первых ядерных мини-реакторов на Альбионе выглядит неоднозначной – в британском научном сообществе всё ещё не прекращаются споры по поводу их безопасности.

Источники: peretok.ru, hightech.fm, technologyreview.com

Фото: NuScale Power