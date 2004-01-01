Компания Viessmann поставила рекорд мощности в России

Предприятие обеспечит нужды в тепле и горячей воде инновационного комплекса «Биотех Росва» по переработке пшеницы в ингредиенты — также крупнейшего в стране. Поэтапный ввод в эксплуатацию расположенного на территории калужского индустриального парка предприятия начался в июне 2017 года. После выхода на проектную мощность оно будет перерабатывать не менее 250 тысяч тонн пшеницы в год, превращая ее в ингредиенты для пищевой, текстильной и химической промышленности, медицины, косметических, целлюлозно-бумажных и сельскохозяйственных производств.

«В котельной смонтированы четыре паровых котла Vitomax 200-HS М75А, каждый из которых способен производить 25 тонн пара в час при давлении в 16 бар. Агрегаты этой марки сегодня работают на многих российских предприятиях, где они доказали свою надежность и эффективность, в том числе благодаря высокому КПД — более 95%», — рассказывает Юзеф Лазенцкий, региональный руководитель ООО «Виссманн» в Липецке.

Такой показатель достигается благодаря использованию встроенных экономайзеров ЭКО 100 — теплообменников, возвращающих в рабочий цикл тепло дымовых газов. Высокий спрос на промышленное оборудование Viessmann в России побудил компанию организовать производство газовых котлов в Липецке, которое также было запущено в 2017 году.

АО «Биотех Росва» основано в 2011 году для реализации проекта глубокой переработки пшеницы в ингредиенты. В основе производства лежит инновационная технология, разработанная Институтом перспективных научных исследований при Отделении общественных наук РАН под руководством профессора Льва Черного.

Реализация проекта котельной продолжалась с весны 2013 года. Его автором стала компания «КАСКАД проект», а монтаж выполняло ООО «Компания Технострой». На всех этапах специалисты ООО «Виссманн» осуществляли комплексное сопровождение работ.

Пресс-служба компании Viessmann