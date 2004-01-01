Россия начала пробные поставки нефти в Узбекистан

Компания «Транснефть» начала прокачку нефти в направлении Узбекистана транзитом через Казахстан по нефтепроводу Омск – Павлодар – Чимкент. Как пишет «Коммерсант», по утвержденному графику объемы составят 30 тысяч тонн в месяц, но могут быть по требованию увеличены до 2 тысяч тонн в сутки (то есть около 60 тысяч тонн) в месяц.

Для обеспечения сырьем своих НПЗ общей мощностью около 11 млн тонн Узбекистан закупает нефть, так как собственной добычи стране не хватает. Из-за дефицита сырья НПЗ работают не на полную мощность и частично по толлинговой схеме.

Основной вопрос поставок сейчас упирается в мощность трубы из России в Казахстан, которую нужно расширять с текущих 10 млн тонн до как минимум 18 млн тонн. В этом случае поставки можно увеличить до 3 млн тонн в направлении Узбекистана, 2 млн тонн готова закупать Киргизия для переработки на узбекских НПЗ. Еще на 3 млн тонн намерена увеличить поставки «Роснефть» в направлении Китая с 2018 года. По словам собеседников, пока источники финансирования расширения трубы в Казахстане неизвестны. Кроме того, с 2022 года Узбекистану потребуются дополнительные объемы нефти для загрузки нового НПЗ в Джизакской области мощностью до 5 млн тонн в год (строит СП «Узбекнефтегаза» с «Газпромом», инвестиции – 2 млрд долларов).

Собеседники издания в отрасли считают, что увеличение поставок нефти может быть одним из шагов России по повышению экономической интеграции и последующему вовлечению Узбекистана в ЕАЭС, в который уже входят соседние Казахстан и Киргизия. В частности, источники напоминают об увеличении закупок узбекского газа «Газпромом» с 2018 года, а также о существенных планах по геологоразведке и добыче в рамках его СП с «Узбекнефтегазом».

Центр энергетической экспертизы напоминает, что «Газпром» заключил контракт на покупку ежегодно 4 млрд кубометров газа в Узбекистане в течение пяти лет. Начало поставок запланировано на 2018 год. В 2016 году объем закупки «Газпромом» природного газа в Узбекистане составил порядка 6,2 млрд кубометров.

Кроме того, глава Газпрома Алексей Миллер и председатель правления НХК «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов подписали соглашение о совместном проведении геологоразведочных работ и организации инжинирингово-инновационных работ. В соответствии с документом, стороны изучат новые перспективные блоки на территории Узбекистана, а также проведут анализ возможностей организации сотрудничества в сфере инжиниринга.

Источник: Центр энергетической экспертизы