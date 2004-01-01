В Великобритании возобновили бурение сланцевых месторождений спустя 6 лет

Компания Cuadrilla начала бурение горизонтальной скважины на сланцевом месторождении газа неподалеку от Блэкпула, графство Ланкашир. Бурение возобновилось спустя шесть лет на фоне заявлений экологов, что британский сланцевый потенциал значительно уступает американскому, сообщает Financial Times.

Бурение методом фрекинга – гидроразрыва пласта – не использовалось в Великобритании с 2011 года после двух подземных толчков, причиной которых были признаны разведывательные операции Cuadrilla. В прошлом году компания получила одобрение правительства на возобновление бурения методом гидроразрыва, когда в скважину под высоким давлением закачиваются вода, песок и химикаты для добычи газа из «плотных» горных пород. Однако процесс возобновления бурения задержался на год в связи с юридическими сложностями и протестами жителей Блэкпула, а также экологов, считающих метод гидроразрыва экологически небезопасным.

Правительство Великобритании надеется повторить сланцевую революцию, которая снизила цены на газ в США и укрепила энергетическую безопасность.

Однако профессор Джон Андерхилл из университета Хериот-Ватт в Эдинбурге ставит под сомнение сланцевый объем ресурсов. «Было бы крайне неразумно полагаться на сланцевый газ, который придет на помощь газовым потребностям Великобритании», – отмечает он. Газовые осадочные бассейны Великобритании из-за структуры своего залегания менее пригодны для использования фрекинга, чем успешные сланцевые районы в США. «Необходимо учитывать эту значительную и фундаментальную геологическую неопределенность при расчете экономической целесообразности», – считает Андерхилл.

По оценкам Британской геологической службы (British Geological Survey), которая финансируется правительством, Великобритания располагает 36,8 трлн кубометров газа под северо-западом Англии, Йоркширом и Восточным Мидлендом. Потребности страны составляют около 84,9 млрд кубометров газа в год, и добыча могла бы снизить зависимость от импорта ресурса. При этом Майк Стивенсон, директор подразделения по науке и технике в Британской геологической службе, уточняет, что районы, из которых можно было добыть газ, были «очень неоднородными» по структуре, а органический состав сланца, полученный главным образом из разложившейся древесины, был, вероятно, менее продуктивным, чем планктонный морской материал, более распространенный в сланцах в США. В то же время он подчеркнул, что единственный способ устранить геологическую неопределенность – это начать бурение. «Нам нужно уметь находить и разведывать эти продуктивные пласты, но это потребует большого научного и технического потенциала», – добавил Стивенсон.

В свою очередь технический директор Cuadrilla Марк Лаппин сказал: «Цель наших текущих буровых работ – лучше понять резерв, уменьшить спекуляцию со всех сторон и решить, как его развивать». В то же время Greenpeace предупреждает, что применение метода фрекинга угрожает «бессмысленно индустриализировать» сельскую местность Великобритании. Чтобы снизить градус противодействия общественности Cuadrilla выплатила 100 тыс. фунтов фонду, поддерживающему местные проекты.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, когда компания Cuadrilla Resources Ltd. открыла в 2009 году свой офис в Польше, у нее были основания для оптимизма. Однако выснилось, что на пути компаний, стремящихся добывать сланцевый газ в Европе, стоит множество преград: бюрократия, загадочное налоговое законодательство и местные власти, не желающие, чтобы у них шли буровые работы. Да и геология здесь не помощница: в Европе очень мало скважин, давших коммерчески приемлемые объемы. «Это непросто, – говорил директор Cuadrilla по бурению в Польше Марек Мадея. – Стоимость бурения в Европе высока, намного выше, чем в США, и на каждом шагу существует множество норм и правил».

Аналитик из Bloomberg Intelligence Филипп Хладек отмечал, что самым дешевым вариантом в Европе остается обычный газ – как поставляемый по трубам из России, так и импортируемый из других стран.

В июле текущего года стало известно, что в Европе в судебном порядке могут закрыть крупнейшее газовое месторождение Гронинген. Формально иски поданы к правительству страны, которое постановило с 1 октября 2017 года сократить добычу на месторождении на 10% – до 21,6 млрд кубометров. Сокращения вводятся после землетрясения 2012 года, которое, как считается, было вызвано смещением пластов из-за многолетней добычи газа на месторождении, начавшейся в 1960-х годах.

Источник: Центр энергетической экспертизы