«Роснефть» планирует стать третьей в мире компанией по объему добычи газа

«Роснефть» планирует в начале следующего десятилетия стать третьей компанией в мире, нарастив добычу газа до 100 млрд кубометров, и заполучив долю на российском рынке – до 20%. Об этом в статье для «Известий» сообщил глава компании Игорь Сечин.

По его словам, будет расширен газовый бизнес на международном уровне – стратегический проект Zohr на шельфе Египта, перспективные проекты в Венесуэле, Бразилии, Мозамбике, Вьетнаме и Норвегии. «Думаю, новая стратегия позволит нам выплачивать дивиденды на уровне 50% от прибыли, что способствует росту акций и, соответственно, капитализации компании. Мы ожидаем, что реализация стратегии даст повышение капитализации на 25–30%. И 500 млн тонн нефти дополнительной добычи за 20 лет по отношению к нашим текущим планам», – сказал Сечин.

Он добавил, что перед компанией стоит цель добиться в долгосрочном плане себестоимости добычи на уровне Saudi Aramco. Глава Роснефти при этом еще раз отметил, что период относительно низких цен на нефть пришел надолго. По его мнению, половина мировой добычи нефти при длительном сохранении цен на нефть в $40 за баррель будет убыточна. Центр энергетической экспертизы ранее сообщал, что Роснефть при формировании бюджета компании на 2017-2018 годы заложила цену на нефть в $40 за баррель.

Также напомним, что президент России Владимир Путин рекомендовал Сечину на общем собрании акционеров вернуться к вопросам фискального характера, а именно к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли.

Источник: Центр энергетической экспертизы