СМИ узнали о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию

Москва намерена пойти на сокращение поставок нефти в Белоруссию из-за нерешенного до конца прошлого года газового спора с Минском. Как пишет «Коммерсант», изначально график предполагал поставку 4,5 млн тонн нефти в квартал, но сейчас обсуждается объем, который на 500 тонн меньше.

По словам источника издания, Москва уже передала новый график в Минск, а в ответ белорусская сторона выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом. Предполагалось, что до конца года позиции сторон будут согласованы, а поставки нефти в первом квартале должны были вырасти до 4,5 млн тонн. Россия соглашалась предоставить Белоруссию определенную субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в белорусский бюджет, тогда как Минск должен был полностью погасить газовый долг. Белоруссия, однако, просила дополнительных уступок в виде выделения кредита, и в итоге договориться не удалось.

Причем, если уровень поставок будет сокращен, то вместо предполагавшихся 18 млн тонн по итогам года Белоруссия может получить только 16 млн тонн. Тем временем, согласно решению белорусского антимонопольного ведомства, ставка по тарифу на транзит российской нефти по магистральным трубопроводам на территории республики для компании «Полоцктранснефть Дружба» вырастет на 11,6%, а для «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%. Такие тарифы будут действовать до конца марта. Размер индексации, подчеркнули источники, устраивают российскую сторону, однако, по данным издания, в Москве обеспокоены, что тарифы установлены на короткий срок. Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, заместитель премьера Белоруссии Владимир Семашко заявил, что Минск рассчитывает на компромиссное решение по нефтегазовому спору с Россией в первом квартале 2017 года.

С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ. С июля РФ более чем на треть сократила поставки нефти в Белоруссию, реагируя на существующую, с точки зрения российской стороны, недоплату за поставленный природный газ - более 300 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия по-прежнему будет закупать в РФ газ по цене 132 доллара за 1 тыс. куб. м. Премьер-министр страны Андрей Кобяков пояснял, что республику интересует не столько цена на газ, сколько разница в ценах между Белоруссией и РФ. 8 декабря Белоруссия перечислила России авансовый платеж за природный газ с расчетом на восстановление объемов поставок нефти в республику, прерванных из-за газового спора. 17 декабря Москва вернула Белоруссии этот платеж.

Источник: Центр энергетической экспертизы