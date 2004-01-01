Когда из тайги исчезнут факелы?

Когда из тайги исчезнут факелы?

07 Июля 0

Каждый год в России сжигают порядка 15 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ), который выделяется в процессе добычи углеводородов. Это не только наносит вред окружающей среде, но и приводит к упущенной прибыли. Установка, созданная в Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, позволяет перерабатывать и использовать ПНГ прямо на месторождении.

 
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Наука и технологии

2 (70) апрель 2016

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