Когда из тайги исчезнут факелы?

Каждый год в России сжигают порядка 15 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ), который выделяется в процессе добычи углеводородов. Это не только наносит вред окружающей среде, но и приводит к упущенной прибыли. Установка, созданная в Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, позволяет перерабатывать и использовать ПНГ прямо на месторождении.