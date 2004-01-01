Представлена домашняя солнечная установка для производства воды из воздуха

Несмотря на то, что вопрос истощения запасов питьевой воды не поднимается слишком часто, пресная вода постепенно заканчивается, поэтому многие компании уже сегодня занимаются созданием решений для «альтернативной» добычи воды. Одной из таких фирм является американская компания ZeroMassWater, которая представила домашнюю систему получения воды прямо из воздуха.

В основе системы лежат солнечные гидропанели, которые внешне почти неотличимы от привычных уже солнечных батарей, за тем лишь исключением, что под ними находятся специальные металлические полости. Солнечные гидропанели при помощи вентиляторов загоняют атмосферный воздух и прогоняют его через расположенный внутри особый материал, вытягивающий из воздуха влагу. После этого полученная вода попадает в резервуар, расположенный под гидропанелями, где проводится ее очистка до состояния, близкого к дистиллированной воде. После этого воду обогащают микроэлементами, и она становится пригодной для употребления. Помимо этого на гидропанели имеется и стандартный солнечный элемент питания, который дает необходимую энергию для всех внутренних элементов.

Одна установка от ZeroMassWater производит до пяти литров воды ежедневно. Один комплект от ZeroMassWater стоит 2000 долларов США, а на установку придется потратить еще 500 долларов. При этом первые установки уже тестируются в Ливане, Эквадоре, Иордане, Филиппинах, Мексике, ОАЭ, Великобритании и США. В январе 2018 года разработчики планируют продемонстрировать устройство публике в рамках CES 2018, которая пройдет в Лас-Вегасе.

Источник: hi-news.ru