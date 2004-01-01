На севере Якутии осенью 2018 года заработает ветропарк мощностью 900 кВт

Монтажные работы по установке ветропарка в поселке Тикси Булунского района планируется завершить к осени 2018 года. В данное время готовы фундаменты под две ветроустановки, строительство фундамента под третью ВЭУ закончится в июле следующего года.

Такая информация была озвучена в ходе видеоселекторного совещания с участием первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексея Колодезникова, ПАО «Русгидро» и АО «Передвижная энергетика».

По информации АО «Передвижная энергетика», летом 2018 года в период навигации в п. Тикси планируется поставка оборудования ВЭУ из Японии, также будут доставлены строительные материалы и монтажное оборудование. Завершение монтажных работ по установке ВЭУ планируется к осени 2018 года, будут произведены пусконаладочные работы с подключением ВЭС к существующей сети. В 2019 году в совместную с ВЭС работу будут введены новая дизельная электростанция, а также система накопителей электроэнергии.

В целях оперативного и эффективного взаимодействия по реализации проекта первый вице-премьер Якутии предложил создать проектный офис с включением всех сторон. Данное предложение поддержано директором департамента перспективного развития ПАО «РусГидро» Алексеем Каплуном.

Что касается транспортных схем, в июне 2018 года планируется осуществить доставку оборудования из Японии во Владивосток для того, чтобы пройти все необходимые таможенные процедуры и к началу навигации доставить в Якутск, откуда баржами отправить в Тикси в начале августа.

Напомним, 13 ноября Алексей Колодезников в рамках делового визита в Японию встретился с руководством компании Komaihaltec, правительственной организацией NEDO и корпорацией Mitsui. В ходе встречи японскими партнерами поднимался вопрос проработки схемы логистики по доставке оборудования, обеспечения связи и обмена информации.

Сегодня в поселке Тикси ведется работа по строительству парка ветроустановок в рамках заключенных соглашений между правительством Республики Саха (Якутия), ПАО «РусГидро» и японскими компаниями: Komaihaltec, Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO).

Данный проект для японских компаний не первый в России. В августе 2015 году был запущен в эксплуатацию ветропарк в п. Усть-Камчатск Камчатского края, построенный по аналогичному соглашению с администрацией Камчатки.

Источник: www.energyland.info